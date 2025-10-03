Una luce per la pace: Trani si raccoglie in preghiera per il Medio Oriente

Una luce per la pace. Domani, sabato 4 ottobre, è stato organizzato un momento spontaneo di condivisione collettiva, di raccoglimento e di riflessione su quanto sta accadendo in Medio Oriente. Alle 19.30, in piazza della Libertà, al termine della Santa Messa in onore di San Francesco, Patrono d'Italia, verrà lasciata una candela ai piedi della Madonna Immacolata. La comunità tutta è inviata.