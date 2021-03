Uova di Pasqua e giocattoli ai bimbi del Centro Accoglienza Richiedenti Asilo dai militari di Trani

Un momento di festa per i bimbi ospitati nel C.A.R.A., che hanno ricevuto dal nono reggimento dell' Esercito italiano, in trasferta dalla Caserma di Trani nel centro accoglienza, doni e una giornata di grande gioia.



Militari in divisa dell'Esercito hanno donato uova di Pasqua e giocattoli ai 37 bambini ospiti del C.A.R.A. di Bari-Palese, il Centro di accoglienza per richiedenti asilo. "Le divise, oggi, rappresentano ponti e non confini, si macchiano di giochi e non di fango, non vi è difesa da dover tenere dinanzi all'irrefrenabile allegria dei piccoli richiedenti" dice il direttore della struttura, Michele Di Lorenzo, aggiungendo:"Per un giorno è stata restituita l'infanzia a questi bambini".



L'iniziativa, proposta dai militari del ,9° reggimento fanteria, impegnati nell'operazione Strade Sicure come raggruppamento Puglia-Basilicata, comandato dal Colonnello Luca Carbonetti, è stata accolta dalla Cooperativa Auxilium, ente gestore del C.A.R.A., che ha ottenuto l'autorizzazione della Prefettura per svolgere l'evento nel rispetto delle norme Covid.



"Sono eventi che creano spazi condivisi e luoghi di incontro in cui l'altro è ricchezza e non vi è lingua, cultura o pandemia che freni il desiderio di Identità comune - dice ancora Di Lorenzo - Oggi è stato un buon giorno per questi bambini. L'infanzia, per un attimo, gli è stata restituita. Nei loro sorrisi, nei loro occhi, vediamo il futuro e ci auguriamo che siano loro, un domani costruttori di pace e di accoglienza".



Ph Tundo Luca.