Vento di poesia, buona la prima. Gli organizzatori: «Ora puntiamo a realizzare un'enciclopedia della poesia tranese»

Si è concluso con successo l'appuntamento targato Turenum dello scorso 20 agosto presso il Molo Santa Lucia a Trani dal titolo "Vento di Poesia".Domenico Corraro e Giuseppe Laurora, organizzatori dell'evento, nonché ideatori e promotori del Concorso Nazionale di Poesia Turenum, si dicono soddisfatti e orgogliosi di rappresentare in piccola parte la città di Trani.Il Dott. Domenico Corraro, Presidente Onorario di WikiPoesia, ci tiene a sottolineare tutta la sua gratitudine ai partecipanti e al pubblico numeroso: «È stato raggiunto un bel traguardo, ma c'è ancora molto da fare. Ringrazio, altresì, la vigente amministrazione comunale che sin da subito ha abbracciato questa nostra iniziativa. In particolare, ringrazio l'Avv. Fabrizio Ferrante Vice Sindaco al Comune di Trani e l'Avv. Giacomo Marinaro Presidente del Consiglio al Comune di Trani».Per Giuseppe Laurora, invece, dar voce a quella parola poetica talvolta silente vuol dire aver realizzato in parte un suo sogno: «La poesia rappresenta il mio posto nel mondo, mi fa sentire a casa ovunque io mi trovi, e come me ci sono tante persone che sentono la stessa cosa. Grazie alla poesia siamo tutti connessi e ci rendiamo conto che nessuno è solo».L'obiettivo che si pongono i due organizzatori è quello di portare la poesia ovunque, a partire dai luoghi più caratteristici della città di Trani, ma soprattutto realizzare un'Enciclopedia della Poesia tranese che riscoprendo le poesie degli autori del passato giunga sino ai giorni nostri.È anche con questa finalità che nascerà a Trani una nuova associazione che porrà la cultura in primo piano, dando un ruolo di rilievo in particolare alla poesia.