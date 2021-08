Vento di poesia, il 20 agosto al Molo Santa Lucia

Venerdì 20 agosto alle ore 19:30 presso il molo Santa Lucia si terrà una lettura di poesie di autori vari con ingresso libero.L'evento, organizzato da Turenum, si intitola "Vento di poesia". Seguiranno i saluti istituzionali dell'Avv. Giacomo Marinaro, Presidente del Consiglio al Comune di Trani e dell'Avv. Fabrizio Ferrante, Vice Sindaco al Comune di Trani. Moderano Antonio Notarpietro e Vittorio Cassinesi. Intervengono il Dott. Domenico Corraro Presidente Onorario di WikiPoesia, organizzatore, ideatore epromotore del concorso nazionale poesia Turenum; Giuseppe Laurora, poeta, organizzatore, ideatore e promotore del concorso nazionale di poesia Turenum.L'evento, intitolato "Vento di poesia" dice Domenico Corraro, ha come scopo ben preciso quello di dare a tutti, indistintamente, la possibilità di mettersi in gioco e di divulgare la propria passione. La poesia, a mio personalissimo parere, continua Domenico Corraro, è un'arte e come tale va raccontata e promossa con qualsivoglia mezzo a disposizione. La poesia, inoltre, risulta essere uno strumento indispensabile per capire un profondità l'animo umano, ma soprattutto quest'ultima ci spinge ad andare più in là delle apparenze e a scorgere ogni più piccolo sentimento che smuove i nostri animi.Il mio progetto di poesia, dice Giuseppe Laurora, è quello di riuscire a creare un salotto letterario dove ognuno può declamare le proprie poesie.La poesia, per me, non è altro che una forma di libertà assoluta. Sono un amante del mare. Il mare mi ha portato dalla poesia la poesia mi porta ovunque.