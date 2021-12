Verve e simpatia ai "Soliti Ignoti" con due sorelle da Trani e Barletta

Purtroppo l'intuito delle due, impeccabile nell'associazione dei mestieri agli ignoti, alla fine non ha funzionato e il parente misterioso non è stato individuato.



Vincente invece sicuramente il risultato di uno spettacolo gradevolissimo per il pubblico in studio e da casa.

Brillanti e simpatiche, le sorelle Annamaria e Angela Pia Savino hanno animato la puntata del 13 dicembre di "I soliti ignoti"."Abbiamo un unico neurone a specchio" raccontano ridendo, identiche nell'aspetto ma anche nello spirito e nella verve: una, insegnante di sostegno, vive e lavora a Trani; l'altra vive a Barletta, città della quale sono originarie.Le due sorelle sono state protagoniste di una puntata che ha infuso allegria e suscitato risate nel pubblico in una serie di battute e scambi con il conduttore Amadeus, oltre aver realizzato un percorso quasi netto arrivando alla individuazione del parente misterioso con €245000 di montepremi.