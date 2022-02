Via Pietro Nenni finalmente ripulita dagli operatori Amiu

«Confermiamo l'intervento degli operatori e la pulizia attualmente in corso di via Pietro Nenni». E' la risposta di Amiu alla segnalazione di un residente della zona e accolta dalla redazione di Traniviva nei giorni scorsi ( link all'articolo ).Il cittadino denunciava lo stato d'incuria e sporcizia in cui versava il quartiere: «Gli operatori ecologici sono totalmente scomparsi, non li vedo da mesi, le strade ricolme di carte e di sudiciume. Mi meraviglia Sig. Sindaco poichè la vedo spesso camminare per strada e non si rende conto in che tipo di incuria è finita la nostra città. Da città del turismo e della cultura sta diventando città del putridume. La prego di sollecitare l'Azienda comunale Amiu preposta alla pulizia e sanificazione della città nel svolgere correttamente il proprio lavoro», aveva scritto».Ieri era partita una nuova segnalazione alla municipalizzata: «La strada in cui abito via Pietro Nenni e tutto il Quartiere Stadio è pieno di fetida immondizia. Sicuramente state facendo perdere la faccia al Sig. Sindaco di Trani che sicuramente nota in che situazione fetida è la nostra città. Spero che vi diate una mossa perchè stanno partendo denunce alla Procura e all'Ufficio Igiene».Oggi la risposta di Amiu che ha provveduto con un'operazione di pulizia della strada. Del resto lo stesso sindaco, nella conferenza di lunedì sera, aveva confessato come le strade di Trani fossero particolarmente sporche in questo momento, problematica a cui si sarebbe posto rimedio già dall'indomani, con l'insediamento della nuova Giunta.