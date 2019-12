Vigilia di Natale a Trani tra musica, shopping e cibo della tradizione

Tanto divertimento e animazione per la vigilia di Natale a Trani. Musica dal vivo, dj set, cibo della tradizione locale e manifestazioni a tema trasformeranno la città di Trani nella cornice perfetta per trascorrere alcune ore in compagnia, acquistare gli ultimi regali di Natale e scambiarsi gli auguri.Si parte alle 12.30 con lo spettacolo di Cabaret di Gianni Ciardo in corso Vittorio Emanuele; alle 13.30 live music con i Billie Hard in Piazza della Libertà; alle ore 15.00, OverWonder in Zona Porto.Per i più piccini Babbo Natale e le sue renne distribuiranno in giro sorrisi e allegria accompagnati da una street band.