Violento incidente in via Barletta, tre feriti

Un violento incidente si è verificato nel pomeriggio di oggi, sabato 3 febbraio, intorno alle 16.30 su via Barletta, poco dopo il cimitero comunale. Da una prima ricostruzione, una Ford Fiesta di colore grigio guidata da un uomo che proveniva da Barletta, sembrerebbe a forte velocità, si è scontrata contro un'altra auto, una Peugeot di colore nero, con a bordo marito e moglie, finendo entrambe fuori strada. A seguito del violento impatto, i due mezzi hanno riportato ingenti danni.Ad avere la peggio il conducente della Ford che è rimasto incastrato all'interno dell'abitacolo e pertanto è stato necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco che hanno faticato non poco per estrarlo. È stato poi trasportato in ospedale.Marito e moglie, invece, dopo essere stati stabilizzati sul posto sono stati trasportati in ospedale ma le loro condizioni non sembrerebbero gravi.Sul posto sono giunti, oltre i Vigili del Fuoco, anche diverse ambulanze e la Polizia locale. Il traffico ha subito inevitabili rallentamenti sul tratto di strada coinvolto.