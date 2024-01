Violento incidente in via Duchessa d'Andria, auto scavalca muretto e abbatte recinzione privata

E' ancora tutta da chiarire la dinamica che ha portato questa mattina, lunedì 22 gennaio, due auto, una Panda e una Toyota, a scontrarsi tra di loro in via Duchessa d'Andria. In particolare una di queste, guidata da un giovane di Trani, nel controsterzare forse per schivare l'altro mezzo, ha letteralmente preso il volo scavalcando un muretto e abbattendo una recinzione privata. Non si esclude l'alta velocità tra le possibili cause.Il ragazzo è stato soccorso nell'immediato da due passanti e poi dai sanitari del 118: le sue condizioni non sembrerebbero gravi ma è stato necessario il trasporto in ospedale per accertamenti. Sul posto sono anche giunti i Vigili del Fuoco e alcune pattuglie della Polizia locale per i rilievi del caso. I due mezzi hanno riportato danni importanti: a giudicare dalle loro condizioni il sinistro avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi.