Violento incidente in via Malcangi, auto scavalca marciapiede e finisce contro muro

A causa dello scoppio di un pneumatico, un'auto ha perso il controllo, è salita sul marciapiede ed ha terminato la sua corsa contro un muro in via Malcangi, poco prima dello snodo con via Dalmazia. Il fatto è avvenuto poco dopo le 14: la macchina ha riportato ingenti danni, oltre ad aver causato danni al marciapiede, con asfalto, paletti e muro deteriorati: con molta probabilità l'auto viaggiava anche ad una velocità elevata. Non risultano altri mezzi coinvolti.Solo tanto spavento per il conducente che viaggiava con suo figlio ma nessuno è rimasto ferito. Fortuna ha voluto che in quel momento la strada fosse pressocchè deserta e che nessun passante si trovasse a passare altrimenti il sinistro avrebbe avuto conseguenze ben peggiori.Sul posto sono giunte un'ambulanza del 118 e una pattuglia della Polizia locale per i rilievi del caso.