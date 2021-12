Violento tamponamento sulla 16bis, un camion si ribalta

Un incidente è la causa dei forti rallentamenti venutisi a creare sulla strada statale 16, tra Bisceglie nord e Trani Capirro, all'altezza del Ponte Lama: un camion in panne, in attesa dei soccorsi stradali, è rimasto bloccato sulla statale, creando forti disagi alla circolazione.Nella lunga coda di auto formatasi inevitabilmente, in attesa dell'arrivo del carro attrezzi, una station wagon ha tamponato violentemente un camion frigorifero facendolo ribaltare. I due mezzi hanno subito ingenti danni, andando quasi interamente distrutti. Al momento non si conoscono le condizioni di salute delle persone rimaste coinvolte.Il tutto si è verificato davanti a Polizia di Stato e vigili urbani di Trani, giunti sul posto per regolamentare il traffico.A coadiuvare i soccorsi anche un pattuglia dei Carabinieri.