Violenza assistita, violenza vissuta: incontro tematico in biblioteca

"Violenza assistita, violenza vissuta" è il tema dell'incontro che si terrà martedì alle 17 in biblioteca comunale, organizzato dalla sezione di Trani della Fidapa in collaborazione con l'assessorato alle Pari opportunità della Città di Trani, in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne.Si tratta di un incontro che affronterà le diverse problematiche legate ad un tema drammatico e sempre più attuale: ne parleranno figure professionali autorevoli e competenti come Fiammetta Perrone, presidente nazionale Fidapa e giudice onorario del Tribunale dei minori di Lecce; l'avvocato Adriana Cimmino, esperta in Diritto di famiglia e minorile, autrice del libro "Un'insolita causa" (edito dalla Progedit) che affronta un caso legale di conflitto coniugale con sottrazione di minore in un racconto attualissimo di ingiustizia e di violenza anche istituzionale; Clara Botta, psicologa, psicoterapeuta familiare; Marina Nenna, avvocato, assessore alle Pari Opportunità.La sezione Fidapa di Trani, di cui è presidente Raffaella Facondi, negli anni, si è sempre posta a salvaguardia dei diritti delle donne e, quest'anno vuole porre l'attenzione sui più deboli, quali i bambini, spettatori inconsapevoli di violenze perpetrate nell'ambito familiare: il tema, contenuto anche nel libro della Cimmino, verrà affrontato sotto diversi aspetti.