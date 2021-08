Visita del Prefetto al Comando Provinciale dei Carabinieri di Trani

Domani, in vista del Ferragosto, il Prefetto della Bat dott. Maurizio Valiante sarà si recherà in visita presso le sale operative delle Forze di Polizia e dei Vigili del Fuoco, secondo il seguente programma: alle 11.30 al Comando Provinciale Guardia di Finanza Barletta ed, a seguire, presso la Sala Operativa Vigili del Fuoco Barletta, presso il Comando Provinciale Carabinieri Trani in via Imbriani, e infine presso la Questura Andria.Come si ricorderà, si tratta di presidi provinciali inaugurati negli ultimi giorni del luglio scorso, alla presenza del Ministro dell'Interno Luciana Lamorgese. Lo stesso prefetto Valiante – come ricordava una nota del Ministero dell'Interno in occasione della conferenza stampa al termine della giornata delle inaugurazioni – aveva sottolineato "come l'inaugurazione della questura e dei comandi provinciali di Carabinieri e GdF sia il risultato di un percorso iniziato con la nascita della stessa prefettura". Un risultato atteso da una comunità che ha un piano solido dal punto di vista economico e produttivo che genera appetiti da parte delle organizzazioni criminali» ha proseguito, sottolineando come con i 3 presidii "si porta a compimento l'architrave della sicurezza nel territorio", ringraziando per questo anche questura e comando dei Carabinieri di Bari, e la magistratura.Come sottolineato in quella occasione, le nuove strutture rappresentano un presidio la cui presenza consentirà di intensificare il contrasto alla criminalità in un territorio complesso.