Welfare e Sociale: Nicola Rutigliano incontra il terzo settore

Al via i tavoli tematici e programmatici del candidato al Consiglio Regionale Nicola Rutigliano: primo appuntamento dedicato ai temi del Welfare e del Sociale fissato per mercoledì 5 novembre alle 17.30, presso il NicoLAB, il laboratorio delle idee di via Isonzo 4, di fronte a Bar Ghiottonerie.L'incontro è aperto ad associazioni, enti e cittadini che vogliano confrontarsi e offrire spunti e proposte su questi temi cruciali per la città di Bisceglie e l'intera Puglia. L'obiettivo è ascoltare le esigenze e le riflessioni di chi è impegnato quotidianamente e in prima linea nel terzo settore."Stiamo costruendo il programma con le persone. L'ascolto delle istanze, delle idee, delle riflessioni dei cittadini è alla base di una politica seria che intende fare davvero il bene del nostro territorio. Da questi tavoli tematici nasceranno proposte concrete che porteremo poi in Regione", le parole del candidato per la lista Decaro Presidente Nicola Rutigliano.Con questo primo tavolo programmatico, il NicoLAB si propone alla Città come spazio di ascolto e confronto, dove incontrare i cittadini per conoscere le esigenze e le ambizioni di Bisceglie e della provincia BAT. All'appuntamento dedicato al welfare e al sociale, seguiranno altri incontri su temi fondamentali per la Regione come, ad esempio, lo sport e il turismo."Il cittadino è al centro del mio impegno politico. È l'unico modo per dare a Bisceglie e alla BAT il posto di rilievo che meritano all'interno della Regione Puglia. In queste settimane sto ascoltando decine e decine di persone che vogliono essere ben rappresentati al Consiglio Regionale. E questo mi rende orgoglioso e fiducioso che la strada intrapresa, al fianco di Antonio Decaro, sia la migliore per la nostra terra", conclude Nicola Rutigliano.