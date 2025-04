Workshop sulla Pianificazione Strategica a cura di Mediaone Academy

, business unit dispecializzata nella formazione manageriale, con sede a Barletta e Milano, promuove un importante, in programma martedì 15 aprile alle ore 17:00, nel salone superiore del Circolo Tennis Barletta.Un evento pensato per professionisti, consulenti, aziende e appassionati del settore, con l'obiettivo di fornire strumenti e approcci utili per affrontare con metodo, visione e consapevolezza i cambiamenti del mercato e le sfide dell'attualità.La metodologia proposta sarà concreta e immersiva, grazie a lavori di gruppo e analisi di casi studio reali, che stimoleranno il confronto attivo e lo scambio di esperienze tra i partecipanti.Durante l'incontro è previsto un intervento del Presidente di Mediaone Italia,, che offrirà una riflessione sul ruolo strategico della pianificazione come motore di sviluppo e competitività del nostro tessuto socio-economico, anche nei momenti più complessi."Oggi pianificare significa investire nel futuro con lucidità e direzione. La strategia non è un'opzione, è una necessità" – dichiara Lapalombella.Al termine del workshop, i partecipanti avranno l'opportunità di proseguire il confronto in un'atmosfera più informale ma altrettanto stimolante, durante una cena di networking al Club 77, con un menu d'autore firmato dallo Chef Michele Mascolo, pensato per esaltare i sapori locali in chiave contemporanea.L'evento è a numero chiuso e soggetto a condizioni organizzative.Per prenotazioni e informazioni. Mail: info@mediaoneitalia.it – Telefono: 331 6109461