Alessandro Gusmai, promessa tranese del calcio, passa alla Fidelis Andria

I primi calci al pallone Alessandro li ha dati a solo tre anni, ed evidentemente erano già ben calibrati perché la frequentazione della prima scuola di calcio -FC. Bari- è stata precocissima.E oggi è avviata, con la maglia numero 7 indossata nel settore giovanile SSC Bari calcio che dalla stagione imminente sarà sostituito da quello della Fidelis Andria, una promettente carriera calcistica."Sono un esterno di attacco e di difesa , il mio piede preferito è il sinistro.Bravo tecnicamente e nell'uno contro uno.Calcio con entrambi i piedi ed ho uno spiccato senso del gol .Mi definiscono assist man , per l'alta capacità di fare assist.Ottima velocità. Caparbietà ,determinazione,educazione, senso di responsabilità sono alcune delle caratteristiche che mi distinguono.", si legge nel suo curriculum.Nell'ultima stagione nel Bari in 19 partite ha segnato 10 gol e fatto 8 assist.Ha avuto stage presso ss Napoli, Verona, Juventus, Lecce etc.e, durante una partita con il Francavilla Fontana gli è stato proposto di avere uno sponsor dalla Puma ,che ormai indossa da due anni, come avviene per i campioni.Ma Alessandro è anche uno studente modello: all'istituto tecnico commerciale frequenta frequenterà l'ultimo anno e ci tiene a sottolineare di avere un rendimento eccellente e di riuscire a conquistare ottimi voti nonostante l'impegno calcistico intenso. E sottolinea una grande passione per lo studio delle lingue e per i viaggi, sia per diletto che per professione perché, pur amando profondamente la sua terra, Alessandro si dice pronto a varcare sempre nuovi orizzonti ; e visti i risultati di questo giovane talento tranese, c'è da credere che ne raggiungerà sempre più preziosi.Intanto, con questo ingaggio nella Fidelis Andria resta dalle parti di casa:e siamo certi che con una tale passione e un tale impegno le soddisfazioni non mancheranno.Social Ig istagram alessandrogusmai_