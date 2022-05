Anche l'Apulia Trani alla Notte Bianca della Legalità

Non solo campo e non solo duello con il Chieti in casa Apulia Trani: di fatto le atlete biancoazzurre e tutto lo staff tecnico e dirigenziale hanno ricevuto l'importante invito alla "Notte Bianca della Legalità" che si terrà giovedì 12 maggio, a partire dalle ore 18, presso il Porto di Trani. La società biancoazzurra sarà presente dalle 20 alle 21 in Piazza Trieste al seguito di "Di qui non si passa" – playlist di storie dedicate al tema della legalità (a cura della Libreria Miranfù, con il sostegno della Turenum Pro Loco e la partecipazione, appunto, dell'Apulia Trani).