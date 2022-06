Apulia in serie B, oggi la consegna delle medaglie in Comune

Una maglia personalizzata in dono al sindaco

Questa mattina il sindaco Amedeo Bottaro, il vice sindaco Fabrizio Ferrante e l'assessore allo sport, Leo Amoruso, hanno ricevuto nella sala Tamborrino l'Apulia Trani, vincitrice del campionato di serie C femminile e promossa in B. Consegnate dalle autorità le medaglie ricevute per la promozione nella cadetteria. La società ha fatto dono al sindaco di una maglia personalizzata.