Apulia, sconfitta contro l'Arezzo per 1-2

Una buona Apulia Trani perde, 1-2, con l'Arezzo e rimedia la quinta sconfitta stagionale. Non è bastato il gol di Morreale su rigore e i generosi tentativi biancoazzurri per raggiungere, nella ripresa il 2-2.Dopo neanche venti secondi passano in vantaggio le toscane con un azione fulminea conclusa con un bel colpo sotto. All'8' la reazione tranese con un cross dalla sinistra di Vasquez che trova Sgaramella che si avvita in area e colpisce il palo. Al 9' ancora ospiti pericolose con Bassano che sciupa a tu per tu con Raicu. Al 25' altra occasione per le ragazze di Curci con Vasquez che calcia larga una punizione dal limite. Passano sei minuti e l'Arezzo realizza lo 0-2 con Zazzera che trova la strada spianata e tira a mezz'altezza sul secondo palo. Dopo due minuti di recupero si va negli spogliatoi sullo 0-2.Nella ripresa l'Apulia Trani le prova tutte per provare a pareggiare la gara e al 55' Sgaramella si procura un rigore che Morreale non fallisce. Al 62' Vasquez prova la magia con un tiro da lontano. All'81' Arezzo pericoloso in area ma la palla termina alta. Nel recupero le pugliesi provano a pareggiarla con una calciatrice in più vista l'espulsione di Razzolini. Dopo quasi cinque minuti di recupero, però, l'arbitro mette fine alle ostilità.