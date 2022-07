Apulia: Sgaramella, Ventura, Delvecchio, Matip e Spallucci riconfermate

Si continua a lavorare sodo in casa Apulia Trani. Di fatto dopo l'ufficialità del tecnico Alessandro Pistolesi la società biancoazzurra ha ufficializzato le prime cinque importanti riconferme (Isabel Sgaramella, Sara Ventura, Michela Delvecchio, Lissom Matip e il capitano Irene Spallucci).Ora è tempo di iniziare a scoprire i primi volti nuovi della rosa che affronterà l'ostico campionato di serie B 2022-23. Iniziamo con l'esterno di centrocampo, ex Pink Bari con il quale ha militato in tutte le categorie, classe 2002 nata a Bari, Maira Marino. E, poi, ancora ecco la napoletana, anche lei classe 2002, Francesca Zavarese. Il difensore ha già avuto modo di essere allenata dal tecnico Pistolesi ai tempi del Napoli Femminile. Sulla fascia, terzino sinistro, arriva in biancoazzurro, dal Ravenna Women, la classe 2000 di Magenta, Elena Crespi. Esterna destra (a centrocampo) ecco la spagnola (ex nazionale U16 E U17) classe 2001, Gema Arrabal Pèrez che nell'ultima stagione ha militato nel CD Castellòn Feminino in Reto Iberdrola. Altro gran bel colpo di mercato quello dell'espertissima classe 1986, Penelope Riboldi: nell'ultima annata calcistica nella Pink Sport Time l'atleta ha vinto uno scudetto e una coppa Italia con il Bardolino Verona.Esperienza in serie B e serie A per la classe 1998 Noemi Manno che arriva a Trani dopo l'esperienza alla Roma Calcio Femminile. Adattabile a centrocampo e attacco ecco in biancoazzurro Nazaret Rosa Segura Padròn: spagnola, nata nel 1997 nell'ultima stagione ha militato prima nel Real Oviedo Femenino e poi al CD Castellòn Feminino (assieme a Pérez). E poi ancora ecco la duttile centrocampista, schierabile anche come seconda punta, Constanza Isabela Vàsquez: nata nel 1995 nella scorsa stagione ha giocato nel Caprera. Giada Morucci altro volto nuovo di quest'Apulia Trani ha condiviso con il tecnico Pistolesi le due promozioni in massima serie dell'Empoli Ladies: la centrocampista di Livorno nelle ultime due stagioni ha indossato la maglia del Ravenna Women. Ultima nuova atleta è la classe 2001 Marta Morreale. La centrocampista negli ultimi due campionati ha giocato nell'Empoli Ladies e vanta presenze, in Europeo, con la maglia della Nazionale U17 dopo aver esordito in serie A, a sedici anni, con la Fiorentina.