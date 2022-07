Apulia Trani, il nuovo allenatore è Alessandro Pistolesi

L'Apulia Trani è lieta di annunciare il nuovo allenatore della prima squadra: Alessandro Pistolesi.Nato a Pontedera il 19/07/1961, ha dalla sua una notevole esperienza nel calcio femminile; avventura partita nel 1984 al G.S. La Piazza, poi diventata Empoli Ladies, con il quale ha compiuto la scalata dalla Serie C alla Serie A. Sono ben trentasei, gli anni trascorsi con la stessa squadra, dove ha avuto modo di arricchire il palmarès a livello personale e societario, prima dell'approdo in Campania al Napoli femminile e, da questo momento, in Puglia. A livello personale, vanta anche una "Panchina d'Argento".Da dicembre 2020 fino a novembre 2021, invece, ha vissuto la prima esperienza lontano da casa, ancora in Serie A, subentrato a stagione in corso al Napoli Femminile, dove ha rilevato una squadra che, in quel momento, stagione 2020/2021, era ultima in classifica con un solo punto ed è riuscito a portarla alla salvezza con quattordici punti.Ora, per Alessandro Pistolesi, si apre un nuovo capitolo della sua lunga carriera da allenatore, che lo vede pronto a calarsi nel mondo biancazzurro per cercare di scrivere l'ennesima pagina di storia della sua carriera e dell'Apulia Trani.Diamo un caloroso benvenuto ad Alessandro Pistolesi nella nostra città e nella nostra squadra.Benvenuto mister Pistolesi!