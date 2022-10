Apulia Trani, il tecnico Pistolesi si dimette

L'Apulia Trani comunica ufficialmente che, in data odierna, il tecnico Alessandro Pistolesi ha rassegnato le dimissioni da allenatore della Prima Squadra, per motivi familiari e lavorativi. In attesa di ulteriori comunicazioni in merito, la squadra proseguirà regolarmente il lavoro sul campo, in preparazione alla sfida di domenica 16 ottobre contro il Cittadella Women, agli ordini dell'allenatore della Primavera, Giuseppe Curci. La società ringrazia Alessandro Pistolesi per il lavoro svolto in questi mesi, augurandoli le migliori soddisfazioni per il prosieguo della sua carriera.