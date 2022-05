Apulia Trani in serie B, niente da fare: si decide tutto la settimana prossima

Le tranesi vincono al comunale per 6-0 contro l’Independent

Finisce con un netto 6-0 la penultima giornata di serie C nazionale femminile, girone C, che oggi ha visto l'Apulia Trani opposta all'Independent.Per i primi 20 minuti la squadra tranese ha sofferto probabilmente la grande affluenza di pubblico al comunale e le gambe hanno un po' tremato a tutte le undici titolari schierate da mister Mannatrizio. A sbloccare però il risultato è stato però il bomber tranese Laura Rus che oggi con ben tre reti raggiunge quota 46 gol e rafforza la sua posizione di capocannoniere di questo campionato.Per qualche minuto l'Apulia Trani è stata anche virtualmente già promossa in serie B visto il pareggio che si stava concretizzando tra Chieti e Res Roma. Invece è tutto rimandato agli ultimi 90 minuti che vedranno la prossima settimana il Trani opposta all'Eugenio Coscarello, ultima compagine della classifica.