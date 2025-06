Asi Trani sul podio alle finali nazionali di calcio a 7: terzo posto conquistato a Ostia

Prestazione da incorniciare per la rappresentativa di calcio a 7 dell'ASI di Trani, che ha chiuso al terzo posto le finali nazionali delle Associazioni Sportive e Sociali Italiane. A Ostia, presso il prestigioso Totti Sporting Center, i pugliesi hanno avuto la meglio sui pari categoria dell'Alessandria, imponendosi per 2-1 nella finale per il terzo posto. Dopo un primo tempo chiuso a reti bianche, la gara si è sbloccata nella ripresa grazie alle reti di Fabio Pisicchio e Alessandro Bernocco, che hanno firmato il successo tranese.Il torneo ha visto sfidarsi squadre provenienti da otto diverse regioni: Lazio, Calabria, Veneto, Puglia, Lombardia, Campania, Abruzzo e Friuli Venezia Giulia. Il titolo nazionale sarà conteso tra Napoli e Trieste.La formazione tranese, guidata con passione dal capo delegazione Raimondo Lima – dirigente nazionale dell'ASI – è stata supportata dagli accompagnatori Giacomo Casalino e Pasquale Pellegrino. Un traguardo importante per lo sport tranese, che conferma la qualità e la serietà del lavoro svolto sul territorio.