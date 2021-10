Atletica Tommaso Assi, nuovo record personale per la tranese Giulia Leuci al Trofeo Puglia di marcia

Exploit di Giulia Leuci alla 4^ prova del Trofeo Puglia di marcia. Al campo scuola Bellavista Giulia domina la gara dei 3 km di marcia abbattendo il suo personale di circa un minuto e portando il crono all'ottimo tempo di 16'10''.06 che attualmente la vede prima nelle classifiche regionali.Continua a crescere il movimento giovanile della Tommaso Assi con bambini e ragazzi dagli 8 ai 16 anni purtroppo ancora costretti ad allenarsi in pista fuori città e in luoghi di fortuna in città, non essendoci ancora strutture adeguate e coperte in caso di cattivo tempo, specialmente per i piccolini che muovono i primi passi in questa stupenda disciplina.