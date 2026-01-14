Asd Trani
Battuta d’arresto per l’Asd Trani: vince la Footballite Adelfia 1-3

Seconda sconfitta stagionale per i tranesi

Trani - mercoledì 14 gennaio 2026 14.21
Terza Categoria, è terminata, domenica 11 gennaio, la 12esima giornata di campionato: l'Asd trani, reduce dall'importante successo interno ai danni della Real Molfetta, inciampa nella seconda sconfitta stagionale, nello scontro diretto contro la Footballite Adelfia: sul sintetico del 'Capirro Sport Village' termina 1-3 per gli ospiti, al termine di una partita piuttosto combattuta. In rete per i tranesi Guglielmi.

Con questa sconfitta, gli uomini di mister Petrocelli scendono momentaneamente al sesto posto, uscendo dunque dalla zona playoff, distante però un solo punto. La classifica dunque recita Football Acquaviva 31, Footballite Adelfia 27, Pugliese 26, Liberty Bari 25, Atletico Bisceglie 23, Asd Trani 22.

Quanto alla cronaca, avvio di gara a tinte tranesi, con la traversa di Piccolo e con la conclusione acrobatica di Balducci, che sfiora il gol. Al 10' però, sono gli ospiti a passare in vantaggio, con un calcio di punizione ben calciato da Bruno: 0-1. Sette minuti più tardi l'Adelfia raddoppia, sempre in seguito a calcio piazzato; questa volta ci pensa Ricci: 0-2. Arriva la reazione dei tranesi, che ci provano prima con Vino e poi con Ferrante, senza riuscire a trovare la via della rete.

L'avvio del secondo tempo sembra promettente per l'Asd Trani: Di Bari sfiora lo specchio da posizione defilata, dopodiché Piccolo colpisce nuovamente i legni. L'Adelfia, alla prima occasione, cala il tris: ennesima disattenzione difensiva dei tranesi e, ancora su calcio da fermo, ci pensa Paparella a firmare lo 0-3. Questa volta la reazione dei tranesi si tramuta in un gol, realizzato da Guglielmi, che suggella il match sul definitivo 1-3.
