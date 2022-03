Bilancio positivo per il settore giovanile dell'Apulia Trani, il commento della responsabile Irene Spallucci

Fino ad ora un bilancio positivo quello del settore giovanile dell'Apulia Trani come conferma la Responsabile Irene Spallucci partendo dal commentare il momento dell'attività di base: "L'attività di base si sta riprendendo a livello numerico con molti bambini che sono tornati sul campo dopo il periodo delicato vissuto nel mese di gennaio: dopo l'ondata Covid che ha travolto un po' tutta la nazione la situazione, anche qui, è migliorata parecchio. L'aiuto della bella stagione, inoltre, porterà all'avvicinamento di altri bambini: il nostro obiettivo resta sempre quello di aiutarli a svolgere una vita regolare attraverso lo sport".U15 E U17: "Tra due settimane termineranno i campionati. Posso confermare che il bilancio è positivo: amo guardare sempre il bicchiere mezzo pieno. L'U15, proprio qualche giorno fa, ha battuto il Foggia. E' stato un successo che ci ha permesso di risollevarci in classifica. Capitolo U17: per noi, quello disputato quest'anno, è stato un campionato sperimentale visto che abbiamo giocato sotto età per dare maggiori stimoli alle nostre giovani atlete, pensando più alla loro crescita che non ai risultati".PROSSIMI IMPEGNI: "Abbiamo effettuato l'iscrizione al campionato Juniores in cui vi parteciperanno ragazze un po' più grandi: non sappiamo ancora con precisione le date d'inizio e le avversarie. Attendiamo anche notizie per il campionato che riguarda tutte le attività di base. Come scuola calcio Elite femminile parteciperemo alla "Danone Cup" che è un torneo molto importante per le U12. Questo, inizia dalle fasi Regionali con le vincenti che passano, poi, a quelle Nazionali. E' una buona occasione anche per ragazze che vogliono unirsi a noi (sia di altre scuole calcio in cui si giocano tornei prettamente maschili che per chi ha voglia di iniziare)".MESSAGGIO: "Ovviamente per tutte le giovani atlete, dai 5 ai 21 anni, che vogliono affacciarsi al mondo del calcio le porte dell'Apulia Trani sono sempre aperte".