"Bunker" inespugnabile: la squadra tranese vince il Campionato di calcio Uisp Bat

Hanno vinto con una giornata di anticipo il Campionato di calcio Uisp Bat gli atleti della squadra "Bunker Trani": lunedì 9 maggio disputeranno alle 21 l'ultima partita di campionato in casa, sul terreno di gioco del centro sportivo Pontelama, dove sarà effettuata sarà la premiazione da parte del UISP con consegna della coppa e delle medaglie. Ma la promozione è già in tasca e vale già come pass per le finali regionali e nazionali."Lunedì festeggeremo con l'ultima partita in calendario contro la Nova Salinis di Margherita di Savoia – dice il mister Luigi Mazzilli - ma siamo riusciti a farcela con una gara di anticipo, strappando il pass per le finali regionali e nazionali: vincendo questo campionato provinciale, accediamo infatti di diritto alle fasi regionali che si terranno a Lecce e alle fasi nazionali che si terranno a Rimini dal 14 al 17 luglio".La squadra "Bunker" nasce nel 2016 dall'idea di Nico Curci, Savio Leone, Matteo Precchiazzi, Alberto Damato, Nicola Lisco e Simone De Feo, tutti legati da un'unica passione, lo sport in qualsiasi forma. Ma in particolare per il calcio, che li ha portati, dopo il lockdown, a provare pian piano l'ingresso nel mondo dei campionati amatoriali: grazie ad una raccolta fondi effettuata tra i soci, si è partiti nell'estate 2021 con dei semplici tornei locali che hanno trovato un riscontro positivo e coinvolto molta gente. Quest'anno, con il subentro dei presidenti Giuseppe Franco e Luigi Cafagna, la F. C. Bunker è diventata protagonista del campionato provinciale Uisp di calcio a 11, guidata dal giovane esordiente mister Luigi Mazzilli, affiancato dal mister in seconda Davide Covelli e dal collaboratore Emanuele Pappolla.Questa l'intera rosa del Bunker: Angelo Covelli, Umberto Pellegrino, Nicola Di Gennaro, Davide Muciaccia, Fabio Pasquadibisceglie, Carmine Canaletti, Antonio de Giacomo, Nicola di Savino, Francesco Curci, Domenico Doronzo, Matteo Cuccovillo, Michele Lerri, Piero Canaletti, Nicola Lisco, Francesco Paolo Marzocco, Pasquale Pappalettera, Francesco Galasso, Dario Pignataro, Mirko Lafranceschina, Cristian Ferrante, Sergio Quercia, Fabrizio Zecchillo, Giuseppe Miriello, Matteo Precchiazzi, Luigi Grimaldi, Giuliano Papagni, Vincenzo Sciancalepore, Piero Canaletti, Francesco Monterisi.