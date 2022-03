Calcio femminile, l'Apulia Trani si prepara al match casalingo contro il Catania

E' un momento magico quello che sta vivendo l'Apulia Trani che nel 2022 è ancora imbattuta e che con grandi prestazioni e vittorie è riuscita a portarsi a meno due punti dalla capolista Chieti. A commentare il momento delle biancoazzurre immergendosi nel match casalingo di domenica prossima con il Catania è la forte giocatrice della nazionale rumena Claudia Bistrian: "Queste vittorie, per noi, sono state molto importanti. Ci hanno dato la carica giusta per continuare a lottare in questo campionato".Come preparate il match casalingo di domenica:"Personalmente, ma così come tutto il gruppo, mi alleno duramente cercando di preparare mentalmente al meglio la sfida con il Catania".Parliamo del prossimo avversario: il Catania:"All'andata mi è sembrata una squadra molto combattiva. Sicuramente non sarà una gara facile: ogni match, in questo campionato, va affrontato seriamente. Perciò ci siamo preparate bene e siamo motivatissime. Daremo il massimo e lotteremo per vincere ogni partita".