Campionato Corripuglia 2019, l'Atletica Tommaso Assi trionfa ancora

Per l'ottavo anno consecutivo L'ATLETICA TOMMASO ASSI VINCE il Campionato Regionale di Corsa su Strada CORRIPUGLIA 2019. E quest'anno, conquista il primo posto oltre che nella combinata delle classifiche Maschile-Femminile, anche nelle singole classifiche di genere.Come più volte ribadito il campionato Corripuglia è un circuito di tappe di corsa su strada, quest'anno venti, che tocca tutte le province della regione. Quindi un campionato lungo e logorante che inizia a marzo per concludersi nei primi di dicembre.Un anno quindi di grandi soddisfazioni per la società coronato anche dal successo per l'organizzazione del Campionato Italiano di Mezza Maratona svoltosi il 13 ottobre scorso.Il successo a livello societario è stato inoltre suggellato, individualmente, da alcuni atleti così classificati nelle rispettive categorie:Mariantonietta Carriero 2^ cat. SF35; Nicoletta Ferrante 5^ cat. SF45; Valentina Botta 1^ cat. SF50 e Annamaria Gusmai 4^ nella stessa categoria; Ornella Croci 5^ cat. SF65.Luigi Muciaccia 2° cat. SM40; Enzo Evangelista 4° cat. SM45; Vincenzo Palumbo 1° cat.SM60; Vito Del Vento 4° cat.SM65.