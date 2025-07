Carolina Morace torna a Trani: madrina d’eccezione al campo Bovio

La Polisportiva Trani e l'Apulia Trani calcio sono liete di accogliere domenica 13 luglio alle ore 18:15 presso il campo sportivo V. Povia (Bovio) Carolina Morace, ex giocatrice ed icona del calcio femminile. Ha giocato come attaccante nel "Trani 80" lasciando in città un ottimo ricordo di sé come persona e calciatrice. Con la nazionale italiana ha collezionato 150 presenze. Carolina Morace con grande piacere domenica al campo Bovio, in veste di madrina, darà simbolicamente il calcio d'inizio della partita fra la squadra maschile della Polisportiva Trani e la squadra femminile dell'Apulia Trani.



Le due società sportive invitano la città, i tifosi e le istituzioni a salutare Carolina Morace che in occasione del suo ritorno a Trani, con affetto ha accettato di partecipare a questa giornata di festa sportiva. Facciamo sentire tutto il nostro calore e sempre e solo Forza Trani!