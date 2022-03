Città di Trani a valanga contro la Virtus Bisceglie: vittoria per 6-3

La Città di Trani vince, convince, ed agguanta la terza posizione in classifica dopo la 20° giornata. Partita a senso unico dominata dalla squadra di casa porta agevolmente sul 2-0 già durante la prima frazione di gioco con goal di Di Francesco e Terrone. Il Secondo tempo è un'altalena di emozioni che vede il Trani portarsi sul 3-0 con Di Noia. Break del Bisceglie che accorcia le distanze, ma la squadra di casa ripristina le distanze ancora con Terrone e partita sul 4-1. Il Bisceglie riesce a segnare il secondo goal ma la Città di Trani non ci sta e si porta sul 5-2 con Ragno. Il sesto goal è ancora di Terrone che chiude la partita nonostante l'ultimo goal del Bisceglie che chiude il derby sul risultato di 6-3. Risultato tennistico e tanto spettacolo al Comunale di Trani che ha sicuramente divertito i tanti tifosi delle due squadre che hanno affollato le tribune in una giornata che, sebbene soleggiata, era molto fresca.A commentare la partita è Francesco De Noia, Responsabile Comunicazione del Trani: "E' stata una partita molto maschia, che non è mai stata messa in discussione. Abbiamo schiacciato i nostri avversari nella loro metà campo sin dal primo minuto imponendo il nostro gioco, amministrando magistralmente il pallone, grazie ai tanti calciatori di qualità presenti nella rosa. Tanti goal sono il risultato di un evidente affiatamento continuo di tutti i protagonisti, che migliora di partita in partita, anche se non dobbiamo nascondere che sui loro tre goal c'è stata qualche nostra piccola disattenzione, magari dovuta all'ampio margine ma che bisogna evitare per non vanificare quanto di buono fatto. I nostri calciatori sono stati padroni della partita, i loro fraseggi sono la testimonianza di una squadra consapevole della propria forza che gioca per vincere e divertire, ma che sa anche soffrire come abbiamo fatto domenica scorsa. Un ringraziamento doveroso al pubblico che oggi ha gremito gli spalti del comunale e che ci segue con tanto affetto".