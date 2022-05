Città di Trani ai play off, domenica semifinale secca contro la Stornarella al comunale di Trani

E' proprio il caso di dire Ci Siamo! Battute conclusive per il Girone A del Campionato di Prima Categoria nel quale la Città di Trani, terza classificata, ospiterà, domenica 8 Maggio, lo Stornarella, nella semifinale dei Play Off. La vincente sfiderà la Virtus Palese nella finale che deciderà quale squadra farà compagnia alla Nuova Daunia, fresca vincitrice del girone, e che quindi, accede direttamente in Promozione.La semifinale tra la Città di Trani e lo Stornarella si giocherà nello Stadio Comunale di Trani in virtù del miglioramento posizionamento in classifica della squadra tranese, giunta terza, dopo un inizio di campionato non proprio esaltante, ma che non si è mai persa d'animo, giocando un girone di ritorno straordinario grazie al quale domenica contenderà alla quarta classificata l'accesso alla finale.Un traguardo davvero importante se pensiamo che la squadra tranese è nata appena due anni fa, partendo dalla terza categoria, riuscendo ad imporsi come protagonista del calcio dilettantistico e riaccendendo l'entusiasmo dei tifosi ormai sepolto dopo le reiterate vicissitudini che hanno accompagnato negli ultimi anni le diverse squadre di calcio che della gloriosa storia calcistica del Trani avevano solo il nome.Il Presidente Francesco Giusto, spera vivamente che la Città faccia sentire il suo calore e la sua vicinanza e, a nome di tutta la società, invita la cittadinanza ad inondare gli spalti del Comunale per stare accanto alla squadra in un momento topico della stagione.Appuntamento, quindi, a Domenica prossima, 8 Maggio, per assistere alla Semifinale di Play Off, Citta di Trani – Stornarella, allo Stadio Comunale di Trani, con fischio di inizio alle 16.30.