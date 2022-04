Città di Trani ai Play–off: la squadra bianco celeste approda al mini torneo per la promozione

Con la sconfitta casalinga della Virtus Molfetta ad opera del Troia, nel recupero della ventiquattresima giornata di campionato, il Trani approda ai Play Off e attende di conoscere la squadra da affrontare nella semifinale, la cui vincente affronterà nella finale dei Play off la seconda classificata del Girone. La semifinale così come la Finale saranno giocate a gara secca nella città della squadra meglio piazzata nel Girone.Intanto domenica il Trani farà visita alla capolista Nuova Daunia Foggia, lanciata verso la vittoria del Girone dati i suoi sei punti di vantaggio sulla Virtus Palese, seconda classificata, a due giornate dal termine della stagione. Alla squadra foggiana basterà un pareggio per assicurarsi il primo posto del Girone e la promozione diretta alla categoria superiore, la promozione appunto.Il Trani, da parte sua, ha necessità di consolidare il terzo posto in classifica, per avere la possibilità di giocare in casa la semifinale dei Play Off contro la quarta classificata.Una gara che promette grande spettacolo visto il ruolino di marcia delle contendenti e la reciproche ambizioni di raggiungere la promozione.