Con la Vittoria a Palese per 2 a 1 grazie alle reti messe a segno nel primo tempo da dell'Oglio e di Francesco, l'associazione sportiva dilettantistica Città di Trani è promossa in Promozione.La finale è stata giocata con i padroni di casa del Palese che hanno tentato accorciando prima le distanze con un gol nel secondo tempo di rimontare ma non c'è stato nulla da fare.Grande festa tra giocatori dirigenti e tifosi giunti in gran numero da Trani per sostenere la squadra bianca azzurra. Un ritorno in Promozione finalmente di una società tranese dopo tanti anni di attesa.