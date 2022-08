Città di Trani, promozione ufficiale ed avvio della preparazione

Con l'ufficialità delle squadre che parteciperanno al campionato di promozione 2022/2023, inizia la nuova stagione calcistica della Città di Trani, oramai ufficialmente prima squadra della città sulla quale è posta la fiducia di tanti tranesi che desiderano rivedere una squadra cittadina calcare palcoscenici calcistici di eccellenza.Nella giornata di Martedì 09 agosto è iniziata la preparazione che vedrà i calciatori allenarsi giornalmente per riprendere la condizione in vista del campionato che dovrebbe partire il 18 settembre.Uno zoccolo duro formato da calciatori dello scorso anno, (Di Francesco, Ragno, Dell'oglio, Beroshivili, Terrone) ai quali si sono uniti tanti giovani promettenti e molte facce nuove, ma di assicuro talento per essere protagonista in campionato e tentare l'assalto alla Coppa Regionale.Il direttore generale Francesco de Noia presenta programmi ed obiettivi: "Il Direttore sportivo Marulli e Mister Leonino hanno allestito una formazione di assoluto spessore che ci consentirà di divertirci e regalare dei piacevoli momenti ai nostri tifosi. Desideriamo fortemente giocare un campionato da protagonista con la consapevolezza che siamo una società giovane ma con tanta voglia di crescere e fare bene. Abbiamo delle fondamenta solide con i calciatori che hanno militato con noi la scorsa stagione, ai quali abbiamo affiancato talentuosi e promettenti giovani e qualche giocatore di esperienza che lasciano ben sperare per l'imminente futuro. Sentiamo intorno a noi l'entusiasmo di tanti tifosi che ci incoraggiano e ci sostengono e questa, per noi, è la benzina che alimenta la nostra passione ed il nostro impegno".