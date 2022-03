Citta di Trani vince ancora e accede ai quarti di Coppa Puglia

La Città di Trani prosegue nella striscia positiva pareggiando la partita di ritorno dell'ottavo di finale della Coppa di Puglia contro il Canusium Calcio. Pareggio per 4-4 e partita rocambolesca che la squadra tranese mette sul 2-0 già durante la prima frazione di gioco con i goal dei suoi bomber Di Francesco e Di Noia. Nel secondo tempo, ancora Di Noia, porta il risultato sul 3-0, che diventa 4-0 con la rete di Ricco. Nel finale i padroni di casa, complici anche le tante sostituzioni operate dalla squadra ospite, riescono a pareggiare, rifilando al Trani quattro goal.Ai quarti di finale i biancoazzurri affronteranno l'Audace Cagnano che ha eliminato la Nuova Daunia, attuale capolista del campionato di prima categoria. Qualificazione meritata atteso che nella partita di andata il Canusium era stato battuto per 2-0. Il Trani ha dimostrato di essere una squadra forte, che gioca un bel calcio, e che ha rinvigorito lo spirito dei tifosi tranesi, che sempre più numerosi, seguono la nuova compagine cittadina.Con questo risultato e conseguente qualificazione la Città di Trani, rientra tra le otto squadre che si contenderanno ai quarti l'accesso alle semifinali della Coppa Puglia. Un bel traguardo per la giovane squadra tranese considerando che ai nastri di partenza le squadre erano sessantaquattro, e che è l'unica tra le squadre di vertice del proprio campionato ad approdare ai quarti della Coppa Regionale.Archiviata la Coppa, la squadra tranese si prepara alla prossima sfida di campionato che si giocherà domenica nella trasferta di Troia. Il Portavoce Francesco De Noia commenta così qualificazione in Coppa e successiva gara di campionato: "Siamo soddisfatti per il passaggio del turno. Partita dalle due facce che la squadra titolare ha giocato con grande professionalità e serietà, esprimendo un gioco piacevole, spumeggiante, e dimostrando una affiatamento che, unito alla loro qualità tecnica, sta consentendo di aggiungere, partita dopo partita, un tassello dopo l'altro per il raggiungimento degli obiettivi prefissati. La strada è ancora lunga ma con questi calciatori, con questo mister, con la giusta mentalità che ci ha consentito di raggiungere il largo vantaggio di 4-0, possiamo guardare al futuro fiduciosi.Domenica ci aspetta una partita ostica, in un campo difficile ma che affronteremo con la giusta determinazione, consapevoli dei nostri mezzi, per proseguire nella scalata alla classifica e raggiungere quell'obiettivo che desideriamo dedicare alla città ed ai suoi fantastici tifosi che ci seguono con tanto affetto".