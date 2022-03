Claudia Chiper, punta di diamante dell'Apulia Trani nella corsa verso il primato

Con le sue progressioni e la sua grande visione di gioco sta dando una grossa mano all'Apulia Trani nella corsa verso il primato che ora dista solo due punti: stiamo parlando della nazionale moldava Claudia Chiper che commenta così il bellissimo momento del team biancoazzurro: "Per noi è un ottimo momento visto che abbiamo vinto tre partite importanti raccogliendo punti pesantissimi in chiave primato. Siamo felicissime ma allo stesso tempo consapevoli che c'è ancora tanto da fare".La prossima sfida sarà al cospetto del Crotone: "Non posso espormi più di tanto perché conosco molto poco la compagine calabrese: con loro non vi ho mai giocato ma sono convinta che non sarà una partita facile. Dobbiamo essere consapevoli dei nostri mezzi restando sempre unite. Così sono sicura che potremo fare sempre bene".L'obiettivo primato: quanto ci credi? "Voglio, davvero, raggiungere il primo posto e ottenere la promozione in serie B. Ovviamente, lo vogliono tutte le mie compagne. Per questo dovremo lavorare tanto in allenamento credendo sempre in noi. Solo così potremo raggiungere l'obiettivo che vogliamo fortemente".