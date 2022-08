Cristian Biancofiore è un nuovo calciatore della squadra laziale Monterosi Tuscia

Nella giornata di ieri è stato definito il passaggio di Cristian Biancofiore classe 2007 al Monterosi Tuscia, compagine calcistica Laziale, militante nel girone C di serie C Lega Pro. La stessa, nel campionato scorso 2021/22, ha sfiorato il passaggio in serie B.Il ragazzo prenderà parte al campionato U17 nazionale di Lega Pro con la squadra laziale. Lo stesso ha partecipato con la Sly Pontelama Trani al campionato giovanissimi u15 e verso fine della stagione campionato Allievi u17 regionale nel 2021/22 segnando una rete contro la sua ex squadra Fidelis Andria nella quale ha militato durante il campionato 2020/21.