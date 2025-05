Da Trani all’Allianz Stadium di Torino: il sogno di una squadra amatoriale tranese

Il calcio, che sia esso praticato a livello agonistico, o amatoriale, non smette mai di emozionare, ma soprattutto non smette mai di regalare sogni; lo sa bene un gruppo di ragazzi tranesi che, il prossimo 24 maggio, volerà aper vivere un'esperienza indimenticabile, ma andiamo per gradi.Chiunque abbia il calcio nelle vene, a prescindere dall'età, avrà almeno una volta disputato un torneo amatoriale, in cui potersi divertire, giocare con amici e non, mettersi ancora in mostra. Bene, è il caso del, squadra composta dache, dopo aver vinto le competizioni di Champions League e Supercoppa nei tornei organizzati dal Centro Sportivo Pontelama, avrà adesso la possibilità di alzare l'asticella, volando così in Piemonte.Cosa succederà a Torino? In seguito ai preziosi successi guadagnati in terra tranese, adesso il Liverpool - nome della celebre squadra inglese con cui hanno disputato i vari tornei - sarà protagonista in una competizione di livello nazionale, organizzata dall'ACSI, ovvero l'Associazione Centri Sportivi Italiani, che regalerà, in caso di avanzamento alle fasi successive,. La fase a girone avrà invece luogo in un centro sportivo torinese.Il Liverpool avrà l'arduo onore di rappresentare la nostra città. Si scontreranno squadre di tutta Italia, di cui alcune provenienti anche dalla Puglia. Di seguito l'elenco dei ragazzi che compongono la: Vincenzo Sciancalepore, Giuseppe Fornelli, Matteo Precchiazzi, Ruggiero Cafagna, Claudio Angarano, Mauro Demarco, Felice Carbone, Matteo Cuccovillo, Fabrizio Zecchillo, Mattia Di Feo, Giorgio Bruno, Marco Di Feo, Francesco Guglielmi, Francesco Pasquariello, Ignazio Di Laura e infine Ninni Muciaccia. Il mister è invece Mimmo Moscatelli.Non ci resta dunque che augurare a tutti i componenti della squadra le migliori fortune, nella speranza che possano portare il nome di Trani più in alto possibile, con la consapevolezza che questo torneo, al di là del risultato finale, sarà un'esperienza indimenticabile per tutti.