Domenica 25 maggio a Trani le finali regionali di calcio ASI 2025

Dopo qualche anno, tornano a disputarsi a Trani le finali regionali di calcio del nostro Ente ASI che come consuetudine si svolgono nel mese di maggio.Un ringraziamento particolare a Giacomo Casalino che con entusiasmo ha preso in mano le redini dei campionati locali volendo fortemente che le finali regionali tornassero a Trani e proseguendo così nel solco dell'indimenticabile papà Pinuccio.Quest'anno è in palio l'accesso alle finali nazionali di Roma, Ostia (dal 19 a 22 giugno) presso il "Totti Sporting Center" ed il "Roma Capitol Village".A contendersi il titolo regionale 2025 sono 4 province : Bari, BAT, Brindisi e Taranto.C'è una Trani calcistica che, senza tanti clamori ma con grande entusiasmo, in questi anni, ha già vinto ben 4 titoli regionali e poi nazionali ( nel 2010, 2013, 2016 e 2017 ).«Lo sport, anche amatoriale, ha bisogno di tutela e vicinanza da parte delle Istituzioni perchè il suo indotto ha una forte valenza sociale e ricaduta positiva sul nostro territorio»: lo dichiara il Dott. Raimondo Lima , Dirigente nazionale ASI, Presidente provinciale ASI BAT.