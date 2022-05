Domenica semifinale play off al Comunale di Trani

In un'atmosfera delle grandi occasioni ci apprestiamo a vivere una di quelle partite che potrebbe significare il rilancio del calcio che conta per una Città dai gloriosi trascorsi nello sport più amato. Mancano meno di 48 ore alla semifinale dei play off del Girone A di Prima Categoria che vedrà contendersi l'accesso alla finale il Città di Trani e lo Stornarella. La partita si disputerà presso il Comunale di Trani, domenica 8 maggio, con calcio d'inizio previsto per le 16.30.Una gara che promette spettacolo, tra due compagini che hanno raggiunto il traguardo dei Play off grazie ad un girone di ritorno da incorniciare, e che adesso si giocano il tutto per tutto in una gara secca.Francesco De Noia, portavoce del Città di Trani, commenta così la partita: " Giungiamo ad uno degli appuntamenti più importanti di questa annata con la giusta concentrazione. Siamo molto motivati e determinati a raggiungere la Promozione. I ragazzi si sono sempre fatti trovare pronti nei momenti topici della stagione, raggiungendo la terza posizione in classifica grazie ad un girone di ritorno da primi della classe, giocando un calcio divertente, a tratti spettacolare, che merita sicuramente una categoria superiore".L'Appuntamento, quindi, a domani, 8 Maggio, per assistere alla Semifinale di Play Off, Citta di Trani – Stornarella, allo Stadio Comunale di Trani, con fischio di inizio alle 16.30.