Duro allenamento per l'Apulia Trani per provare a vincere il campionato di serie C

In casa Apulia Trani ci si allena al massimo anche nella settimana che porta alla Pasqua visto che nella testa delle biancoazzurre c'è solo un pensiero vale a dire quello di provare a vincere questo campionato di serie C. Lo conferma il terzino, classe 1996, Pamela Ponzo che commenta così: "Ci stiamo allenando senza mai mollare lavorando molto, nonostante l'assenza delle straniere, sulla parte fisica e atletica".Commentiamo questo campionato di serie C: "Rispetto agli altri anni il livello si è alzato. Di fatto stiamo lottando con signore squadre: da metà classifica in su sono tutte molto valide. Girone tosto". Manca più di una settimana al prossimo impegno con la Rever Roma sfida che l'atleta presenta così: "Sarà una trasferta tosta da non sottovalutare. Il nostro obiettivo, però, resta quello di vincere tutte le partite senza mai abbassare la guardia".Il segreto dell'Apulia Trani: "L'inizio è stato complicato soprattutto con le straniere per via della lingua. Poi abbiamo trovato un punto d'incontro amalgamandoci alla grande sia in campo che nello spogliatoio".