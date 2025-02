Gabriele Belardi e Simone Santomauro in gara ai Campionati Italiani Indoor Allievi

Gabriele BELARDI: Salto con l'asta dalle ore 14.00 – Sabato 8 Febbraio

Simone SANTOMAURO: mt. 800 (serie) ore 16.55 – Sabato 8 Febbraio. Mt. 1500 (serie) ore 15.10 – Domenica 9 Febbraio

Saranno due i tranesi in gara ai Campionati Italiani Indoor Allievi – Under18 che si terranno al PalaCasali di Ancona il prossimo 8 e 9 febbraio.Gabriele Belardi (2009) nel Salto con l'Asta e Simone Santomauro (2008) nella distanza degli 800 e 1500 mt. dell'Elite Academy Bari, sono pronti per il primo evento più importante dell'anno.Partecipare ai Campionati Italiani per un'atleta, significa raggiungere uno degli obiettivi più importanti della propria carriera.Gabriele, allenato da Lorenzo Giusto, al primo campionato Italiano nella categoria Allievi, si presenta con un personale di mt. 4,80 e migliore prestazione dell'anno. Dovrà restare concentrato per portare a casa un importante risultato e puntare ai prossimi obiettivi stagionali con la giusta determinazione.Simone, allenato da Tonino Ferro, neo primatista regionale indoor cat. Allievi sulla distanza dei 1500 mt. con il tempo di 4:03:89 corso recentemente sulla pista indoor di Padova, proverà a superarsi e puntare a posizioni importanti.I Campionati Italiani Allievi indoor saranno trasmessi in diretta streaming sabato 8 febbraio dalle 10.30 e domenica 9 febbraio dalle 9 su www.atleticaitaliana.tv e sull'app Sportface TV disponibile in tutti gli store digitali.