Gara nazionale "Triathlon": si svolgerà il 9 giugno, oggi la presentazione

Giovedì 30 maggio alle ore 18 presso la sede della sezione di Trani della Lega navale si terrà la presentazione della gara nazionale sulle distanze Triathlon Trani Tommaso Assi "Sprint silver e Super sprint". La manifestazione sportiva gode del patrocinio del Comune di Trani ed è organizzata dalla Asd Atletica Tommaso Assi Triathlon team di Trani sotto l'egida della Federazione italiana di triathlon e con il patrocinio anche della sezione di Trani della Lega navale italiana.Interverranno Amedeo Bottaro (sindaco di Trani), Vittoria Sasso (assessore allo sport del Comune di Bisceglie), Claudio Meliota (presidente della Federazione italiana di Triathlon), Giovanni Assi (presidente della società Tommaso Assi Trani), Giuseppe D'Innella (presidente della sezione di Trani della Lega navale) e Paolo Manno (responsabile Triathlon della società Tommaso Assi Trani). Previsto anche il saluto di Angelo Giliberto, presidente del Coni Puglia.L'evento sportivo avrà luogo domenica 9 giugno con partenza dal piazzale Marinai d'Italia (Colonna). Alle 13 è prevista la partenza della Super sprint (categorie Youth A e B e juniores: 400 metri di nuoto in mare, 10 chilometri di bicicletta su strada e 2,5 chilometri di corsa podistica), alle 14.30 invece toccherà agli iscritti della Sprint silver (categorie Youth B, Juniores, Senior e master: 750 metri di nuoto in mare, 20 chilometri di bicicletta su strada e 5 chilometri di corsa podistica).Alla gara potranno partecipare tutti i tesserati alla Federazione italiana di triathlon (con tessera valida per l'anno in corso fino al numero massimo consentito di 400 atleti) e anche i cosiddetti "liberi" (con certificato medico agonistico autorizzato al triathlon).