Il Liceo Vecchi di Trani trionfa alle finali provinciali di pallavolo

Una giornata carica di emozione e sport si è svolta al tensostatico "Ferrante" di Trani, dove le squadre del Liceo Vecchi si sono distinte nelle finali provinciali di pallavolo, regalando spettacolo e orgoglio alla propria scuola.Le ragazze hanno lottato con grande grinta nella finale contro il Liceo Nuzzi di Andria, ottenendo un meritatissimo secondo posto. Un risultato importante che premia l'impegno, la determinazione e lo spirito di squadra dimostrati sul campo.Trionfale, invece, il cammino della squadra maschile: i ragazzi del Vecchi hanno conquistato il titolo di Campioni Provinciali battendo in finale, sempre il Nuzzi di Andria. Una vittoria che spalanca le porte alla fase regionale, in programma il prossimo 19 maggio a Cerignola.Un plauso a tutti gli atleti e al corpo docente che li ha accompagnati in questo percorso. Il Liceo Vecchi continua a dimostrare che la scuola è anche palestra di valori e di successi sportivi.