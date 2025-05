Il “Liverpool” di Trani realizza il sogno: disputare una gara all’interno dell’Allianz Stadium

Realizzare il sogno: questo l'obiettivo del "Liverpool", squadra amatoriale tranese, partita tre giorni fa alla volta di Torino con un solo intento:. Piccolo spoiler, ci sono riusciti, ma andiamo per ordine. Come vi avevamo raccontato qualche giorno fa, i tranesi, freschi vincitori della "Champions", torneo organizzato dal Centro Sportivo Pontelama, avevano staccato il pass per le finalissime di Torino. Il torneo di livello nazionale coordinato dall'ACSI - Associazione Centri Sportivi Italiani - in caso di passaggio della fase a gironi, avrebbe garantito la disputa delle fasi finali in uno degli stadi più all'avanguardia di Italia.I tranesi hanno raggiunto un traguardo quasi inimmaginabile:. Riassumiamo brevemente il percorso del "Liverpool": tre vittorie ed un pareggio nella fase a girone: 2-0 al Bari, 2-0 al Casoria, 3-0 all'Alessandria e infine 1-1 con il Pesaro. Risultati che hanno permesso di staccare il pass per le semifinali da disputare all'interno dell'Allianz Stadium il giorno seguente. Purtroppo il torneo dei tranesi terminerà qui, nella sfida contro Milano, vittorioso 4-0. Aldilà di ciò, resta l'impresa incredibile compiuta dagli oltre quindici concittadini tranesi, capaci di mettersi in gioco in una competizione nazionale, per di più in uno dei palcoscenici più importanti d'Italia.Uno dei tanti protagonisti del "Liverpool", Vincenzo Sciancalepore, ci ha raccontato questa esperienza a nome di tutta la squadra, non nascondendo certamente l'emozione: "Eravamo molto carichi alla partenza, perché il nostro obiettivo era arrivare allo Stadium. Abbiamo vinto le prime partite in maniera netta e meritata. Durante l'ultima gara, terminata in pareggio, siamo stati un po' sfortunati. Ci siamo qualificati per differenza reti e lì è partita la festa." Passiamo adesso alla giornata dell'Allianz: "Abbiamo visitato lo stadio e il museo, dopodiché siamo entrati negli spogliatoi e lì. Cambiarsi dove ci sono stati i migliori giocatori della storia, ma soprattutto giocarci, è."Una volta entrati sul terreno di gioco, certamente l'emozione è aumentata: "Quando siamo entrati in campo l'adrenalina era alle stelle. Calpestare quell'erba, essere al centro del campo e guardarsi attorno…incredibile! Peccato per il risultato finale, Milano ha dimostrato di avere più esperienza, ma ce la siamo giocata.."