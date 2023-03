Ko pesante per l'Apulia che perde contro il Tevagnacco

Termina con un ko troppo pesante, che dopo il primo tempo non si sarebbe nemmeno immaginato, per l'Apulia Trani che subisce tre reti tutte nella ripresa in casa del Tavagnacco.Un primo tempo equilibrato ma senza emozioni e occasioni da rete. Al 23' ci prova Rus su punizione decentrata ma la sfera termina direttamente fuori. Al 32' calcio da fermo, dalla trequarti, per il Tavagnacco: pallone alto sopra la traversa. Al 38' bella girata in area di una punta gialloblù: palla in corner. Dopo un minuto di recupero il direttore di gara manda le due squadre negli spogliatoi sul punteggio di 0-0.Nella ripresa entra deciso il Tavagnacco che prova a spingere e trova l'1-0 al 52', dopo una defezione di Meleddu: da pochi passi Maroni può solo appoggiare la palla in rete. Dopo tre minuti ecco il raddoppio delle friulane con un gol incredibile, da fuori area, che s'insacca sul primo palo di De Matteis. Prova a reagire la formazione pugliese che dopo un errore difensivo delle padrone di casa, con Rus, non riesce ad accorciare le distanze. Al 63' e al 72' due punizioni di Rus da posizione centrale non impensieriscono il portiere di casa. All'80' il Tavagnacco la chiude definitivamente con un gol da pochi passi a porta praticamente sguarnita. Dopo 7' di recupero termina il match: finale 3-0 per le gialloblù.