L'Apulia in casa della Fesca Bari conquista il terzo successo in sette giorni

Si chiude alla grande la settimana di fuoco dell'Apulia Trani che in casa della Fesca Bari ha conquistato il terzo successo in sette giorni. 0-3 il finale per le ragazze del tecnico Mannatrizio che chiudono la frazione sullo 0-1 grazie ad un gol di Maknoun. Nella ripresa ci pensano Chiper e Sgaramella a sigillare il successo e tre punti fondamentali per la corsa alla serie B.Un primo tempo abbastanza avaro di emozioni con l'Apulia Trani che trova il punto dello 0-1 grazie a Leila Maknoun che sfrutta una defezione dell'estrema difensore biancorossa depositando la sfera in rete. Le biancoazzurre controllano al meglio la frazione e vanno al riposo in vantaggio di un gol.Nella ripresa le tranesi premono sull'acceleratore e raddoppiano, al 64', con Claudia Chiper che insacca con un bel diagonale. L'Apulia continua a fare la partita e al 78' la chiude definitivamente con Isabel Sgaramella. Gli ultimi dieci minuti sono una formalità con le biancoazzurre che, dopo tre minuti di recupero, possono brindare per un nuovo preziosissimo successo in chiave primato.