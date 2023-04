L'Apulia perde contro la Lazio Women per 2-0

Un'Apulia Trani volenterosa e solida in difesa perde, 2-0, in casa della corazzata, nonché capolista di questa serie B, Lazio Women. Alle capitoline basta un gol per tempo per sbarazzarsi delle pugliesi. Per la cronaca le marcature portano la firma al 31' del primo tempo di Chatzinkolou e al 77' di Fuhlendorff.Parte subito a razzo la capolista che al quarto sfiora il vantaggio dopo una bella giocata con tiro a giro che si spegne di poco al lato della porta difesa da Trentadue. All'8' c'è un tiro alto delle capitoline da posizione centrale all'interno dell'area di rigore. Al 21' Visentin calcia alto da pochi passi dalla linea bianca. Al 25' bellissima palla in profondità per Moraca che stoppa in area ma calcia alto. Al 29' sono ancora le padrone di casa a rendersi pericolose sempre con Moraca con Trentadue brava a soffiargli la palla. Al 31' si sblocca il match con Chatzinikolou che firma la sua dodicesima marcatura stagionale. Nell'unico minuto di recupero Moraca ci prova con un pallonetto che risulta alto e che si spegne fuori. Dopo questa chance delle laziali il direttore di gara manda tutti negli spogliatoi.Nella ripresa bisogna aspettare il 54' per la prima azione pericolosa della Lazio: corner per Chatzinikolaou che calcia da dentro l'area e colpisce il palo. Al 57' Pittaccio trova spazio, si accentra, e calcia dalla lunetta la sfera che sbatte sulla traversa. Al 62' il primo pericolo creato dalle pugliesi: corner per Matip che colpisce di testa con il pallone che termina di poco alto. Al 72' Apulia pericolosa con Chiapperini che da dentro l'area di rigore mette al centro ma il portiere delle laziali para a terra. Al 77' azione identica alla precedente di Pittaccio con la stessa che, però, questa volta spedisce la sfera alta. Al 77' ecco il gol del raddoppio che chiude la partita: Fuhlendorff si invola sul filo del fuorigioco, entra in area e batte con un diagonale Trentadue in uscita. Dopo circa cinque minuti la giovane estrema difensore si rifà con una gran parata a tu per tu con Fulhendorff. All'86' l'ultima grandissima palla gol della Lazio Women: gran lancio dalla sinistra per la danese Fulhendorff che si coordina e tira al volo sul secondo palo con Colombo che non riesce, in spaccata e da pochi passi, a insaccare. Dopo quattro minuti di recupero il match termina 2-0 per la formazione di casa.